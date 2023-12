W wieku 86 lat zmarł szejk Nawaf al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah. Pod koniec zeszłego miesiąca emir trafił do szpitala z powodu nagłych problemów ze zdrowiem. Rządowe media informowały wówczas, że jego stan jest stabilny.

W kraju ogłoszono 40 dni żałoby, a kuwejckie urzędy pozostaną zamknięte przez trzy dni. Szejk Nawaf urodził się w 1937 roku jako piąty syn władcy Kuwejtu Ahmada al-Dżabira as-Sabaha. Był ministrem obrony Kuwejtu w 1990 r., gdy jego kraj został najechany przez Irak, co zapoczątkowało pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej. Później piastował stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Oficjalnym następcą tronu został w 2016 r.

Szejk Nawaf od 2020 r. rządził Kuwejtem

Emirem został we wrześniu 2020 r., po śmierci swojego brata - szejka Sabaha - który rządził krajem przez 50 lat. Jak wskazał Reuters, szejk Nawaf był postrzegany jako osoba szukająca kompromisów w polityce. W ciągu trzech lat swoich rządów władca starał się utrzymywać równowagę w stosunkach z sąsiadami Kuwejtu.

Następcą szejka Nawafa zostanie jego przyrodni brat - 83-letni książę Miszal, któremu już wcześniej przekazano wiele obowiązków.

W Kuwejcie mieszka ok. 4,8 mln osób, z tego 3,4 mln stanowią pracownicy z zagranicy. Kraj posiada szóste co do wielkości rezerwy ropy na świecie. Kuwejt jest monarchią konstytucyjną i posiada parlament, jednak to rodzina rządząca zachowuje kontrolę nad kluczowymi stanowiskami w państwie. Emir posiada ostatnie słowo w sprawach politycznych. Może uchylać decyzje parlamentu i decydować o rozpisaniu wyborów.