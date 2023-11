75-letni dziedzic rumuńskiej rodziny królewskiej Paul Lambrino jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Rumuński sąd skazał go za współpracę z gangiem, który bezprawnie przywłaszczył sobie majątek o łącznej wartości 145 milionów euro. Lambrino twierdzi, że sprawa jest umotywowana politycznie. Francuski sąd zdecyduje wkrótce czy odesłać go do kraju.