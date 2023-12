Kolejny rok charytatywnej akcji Telewizji Polsat i Polsat Media przyniósł zachwycający wynik. W ten jubileuszowy, 20. Mikołajkowy Blok Reklamowy, przed telewizorami zebrało się 4,5 miliona widzów*, co przekłada się na kwotę ponad 2,2 mln złotych na pomoc podopiecznym Fundacji Polsat. To o pół miliona złotych więcej niż w zeszłym roku oraz największa kwota zgromadzona w ramach akcji.

To także dowód na to, że wciąż wierzymy w magię pomagania.

Tegoroczna akcja, organizowana już po raz 20., ponownie z sukcesem odznaczyła się na mapie świątecznych wydarzeń w świecie reklamy. Promocyjny spot, dzięki pełnej radości i ciepła opowieści zachęcił szerokie grono widzów do oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Na tym to polega – wystarczy, aby w trakcie emisji przed ekranami telewizorów zebrała się jak największa liczba odbiorców. Wynik jest zachwycający, bo dedykowane pasmo obejrzało aż 4,5 miliona osób, o 35% więcej w grupie wiekowej 16-59 niż w poprzednim roku*.

- W imieniu Telewizji Polsat i Biura Reklamy Polsat Media dziękuję widzom, reklamodawcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tak niesamowitego wyniku. Każdy, kto przynajmniej raz udostępnił informację o akcji dołożył swoją cegiełkę do niesienia pomocy dzieciom walczącym o swoje zdrowie i życie. Wdzięczny jestem również naszym gwiazdom, które tak licznie do nas dołączyły. Zebrać w jednym miejscu prawie 20 osób ze świata mediów to nie lada wyczyn, a jednak się udało - mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

ZOBACZ: Mikołajkowy Blok Reklamowy 2023. Bardzo dziękujemy!

- Dziękujemy widzom oraz wszystkim firmom, które zdecydowały się wesprzeć naszą coroczną inicjatywę. Zawsze z niecierpliwością czekam na jej wynik, wiedząc, jak ogromne znaczenie ma to dla działalności naszej fundacji. Kwota ta zasili nasze cele statutowe, realizowane przez cały rok i skoncentrowane na pomocy dzieciom, czyli ich leczeniu, rehabilitacji, a także na remontach szpitali - mówi Prezes Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc.

Mikołajkowy Blok Reklamowy. Edycja 2023

W Mikołajkowy Blok Reklamowy włączyli się:

Alior Bank S.A., Andreas STIHL Sp. z o.o., Apart Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., Cyfrowy Polsat S.A., EKATERRA POLAND Sp. z o.o., Kujawski, Lotte Wedel Sp. z o.o., mBank S.A., Mcdonalds Polska Sp. z o.o., Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., Młyny Szczepanki Sp. z o.o., Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., Netia S.A., Nivea Polska Sp. z o.o., Oponeo.pl S.A., Orlen S.A., P4 Sp. z o.o., PKO BP S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., SKYSHOWTIME POLAND Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie, T-mobile Polska S.A., Tarczyński S.A., Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Żabka Polska Sp. z o.o.

Fundacja Polsat angażuje się w pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Przez 27 lat swojej działalności pomogła ponad 43 000 małym pacjentom i wsparła finansowo prawie 2700 placówek: szpitali i ośrodków medycznych oraz szkoły, przedszkola i ośrodki z pieczy zastępczej w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe przekazała prawie 290 milionów złotych.

* Liczba widzów została określona na podstawie danych Nielsen Media oprac. przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.

polsatnews.pl