Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie kobiety, której odmówiono dokonania w Polsce aborcji. "W sprawie M.L. przeciwko Polsce Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego" - czytamy na stronie instytucji.

Chodzi o sprawę 38-latki z Warszawy. U jej płodu wykryto trisomię 21. chromosomu, czyli zespół Downa. Kobiecie, mimo potwierdzenia prawa do zabiegu przez komisję lekarską, odmówiono aborcji. Było to w styczniu 2021 r.

"W sprawie M.L. przeciwko Polsce Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego" - podał w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu.

"Sprawa dotyczyła ograniczeń prawa do aborcji. Skarżąca twierdziła, że w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. zakazano jej dostępu do legalnej aborcji w przypadku nieprawidłowości płodu. Zaszła w ciążę, a u płodu zdiagnozowano trisomię 21. chromosomu. Zaplanowana aborcja w szpitalu została odwołana po wejściu w życie zmian legislacyjnych wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie mogąc dokonać aborcji w Polsce, ostatecznie musiała udać się na zabieg do prywatnej kliniki za granicą" - podano w decyzji.

Polska musi zapłacić skarżącej kwotę 15 tys. euro z tytułu szkody niemajątkowej oraz 1004 euro za szkody materialne.

Aborcja w Polsce. Decyzja Europejskiego Trybunału

Jak stwierdził ETPCz, zmiany legislacyjne, które zmusiły kobietę do wyjazdu za granicę w celu dokonania aborcji, musiały mieć na nią znaczący wpływ psychologiczny. Wiązały się ze znacznymi kosztami i oddaleniem od rodzinnej sieci wsparcia.

Zdaniem ETPCz taka ingerencja w prawa, a w szczególności w procedurę medyczną, "stworzyła sytuację, która pozbawiła kobietę odpowiednich zabezpieczeń przed arbitralnością".

"Ponadto w składzie Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie mające wpływ na prawa skarżącego, wchodzili sędziowie, którzy zostali powołani w procedurze obarczonej poważnymi nieprawidłowościami" - dodano.

ETPCz uznał również za niedopuszczalną sprawę dotyczącą 927 kobiet w wieku rozrodczym, które oświadczyły, że są potencjalnymi ofiarami naruszenia ich praw w kwestii przerywania ciąży nawet w przypadku nieprawidłowości płodu.

an/polsatnews.pl/PAP