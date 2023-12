W środę nad ranem w Kijowie słychać było głośne eksplozje. Następnie w stolicy i regionie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Władze ostrzegały przed atakiem rakietowym. Służby poinformowały o co najmniej 51 osobach poszkodowanych. Był to już drugi taki atak w ciągu ostatnich dwóch dni. Użyto do niego trudnych do wykrycia pocisków balistycznych.