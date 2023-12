Masz Xiaomi i czekasz na HyperOS? Zobacz, które telefony otrzymają aktualizację!

MIUI bez wątpienia było jedną z tych nakładek na Androida, które wniosły zupełnie nową jakość do świata smartfonów. Niestety, ale pora lubianego przez użytkowników interfejsu właśnie dobiega końca. Jego następcą będzie HyperOS, czyli kolejny multiplatformowy system "made in China".

Co trzeba wiedzieć o HyperOS?

Na początku najważniejsze: nie jest to system tworzony od zera. Oprogramowanie bazuje na AOSP (Android Open Source Project), co oznacza, że software opiera się na Linuxie. Użytkownicy zachowają więc dostęp do Sklepu Play oraz innych usług, jakie dostarcza Google.

Na pierwszy rzut oka HyperOS to odważna próba połączenia rozwiązań, jakie znamy z czystego Androida oraz iOS’a od Apple. Sporo podobieństw można odnaleźć zwłaszcza w Centrum Funkcji. Xiaomi tworzy też własną wersję dynamicznej wyspy, którą firma z logo nadgryzionego jabłka oficjalnie zaprezentowała w zeszłym roku, podczas premiery iPhone’ów z serii 14.

Jakie smartfony otrzymają aktualizację do HyperOS?

Warto rozpocząć od tego, że lista nie obejmuje tylko i wyłącznie telefonów od Xiaomi. Znajdziemy też na niej urządzenia "firm córek": POCO oraz Redmi. Zgodnie z najnowszymi danymi, jakich dostarcza serwis XiaoMiui.net, procedurą aktualizacji zostaną objęte:



- Xiaomi 14,



- Xiaomi 14 Pro,



- Xiaomi Watch S3,



- Xiaomi MIX Fold 3,



- Xiaomi MIX Fold 2,



- Xiaomi 13,



- Xiaomi 13 Ultra,



- Xiaomi 13 Pro,



- Xiaomi Pad 6,



- Xiaomi Pad 6 Pro,



- Xiaomi Pad 6 MAX 14,



- Redmi K60,



- Redmi K60 Pro,



- Redmi K60 Extreme Edition.

Po pierwszej fali aktualizacji dla wymienionych wyżej urządzeń chiński gigant zamierza wprowadzić HyperOS dla kolejnych produktów, w tym:



- Xiaomi 12S,



- Xiaomi 12S Pro,



- Xiaomi 12S Ultra,



- Xiaomi 12,



- Xiaomi 12 Pro,



- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition,



- Redmi K50 Pro,



- Redmi K50,



- Redmi K50 Gaming Edition,



- Redmi K50 Ultra,



- Redmi Note 12 4G,



- Redmi Note 12 4G NFC,



- Redmi Note 12S,



- POCO F5,



- POCO F5 Pro.

Kiedy rusza aktualizacja do HyperOS?

Nic nie wskazuje na to, aby procedura aktualizacji miała rozpocząć się w tym roku – zwłaszcza w Europie. Xiaomi ma długą tradycję wydania kolejnych wersji software’u najpierw na rynku chińskim. Nie jest to nic nadzwyczajnego – podobną praktykę od długiego czasu stosuje Huawei.

Wiemy jednak, że system jest już w zaawansowanych testach, co pozwala stwierdzić, że na rozpoczęcie dystrybucji nie powinniśmy czekać zbyt długo. Warto pamiętać też o tym, że urządzenia z najnowszej dostępnej serii (14 i 14 Pro) będą miały preinstalowany HyperOS. Od razu po wyjęciu smartfona z pudełka będziemy mogli cieszyć się nowościami, jakie oferuje ten software!

