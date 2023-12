Nietypowa niespodzianka czekała rodzinę w jednej z szuflad w głównej sypialni. Kiedy jeden z domowników otworzył szufladę ze skarpetkami, zobaczył w niej dużego węża. Rodzina chciała go wypędzić z mieszkania, jednak ten nie chciał się ruszyć. Mężczyzna postanowił sam go wyprowadzić, a wtedy gad ugryzł go w rękę.