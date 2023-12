Po raz pierwszy od momentu wybuchu wojny w Kijowie, doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Węgier i Ukrainy. Jest to ważny moment, ponieważ Kijów stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej, czemu przeciwny jest Budapeszt. - KE nie ma pojęcia, jaki będzie wpływ członkostwa Ukrainy w UE na całą wspólnotę - mówił szef węgierskiej dyplomacji.