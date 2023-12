Minister spraw zagranicznych Ukrainy zwrócił się z ważnym apelem do przywódców Unii Europejskiej. Ostrzegł, że jeżeli nie rozpoczną się rozmowy akcesyjne z Kijowem będzie to miało "druzgocące konsekwencje". Na drodze do członkostwa we wspólnocie wciąż stoją Węgry.