Świat patrzy na Sejm. Portale rozpisują się o Polsce

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy zgasił menorę chanukową. - Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP (…). Nie jesteście państwo świadomi przesłania, treści tego aktu niewinnie nazywanego świętami Chanuka - mówił po chwili z sejmowej mównicy, po czym został wykluczony z obrad oraz ukarany przez Prezydium Sejmu.

Skandal w Sejmie. O zachowaniu Grzegorza Brauna informują światowe media

Skandaliczne zachowanie i słowa są szeroko komentowane i krytykowane nie tylko w kraju, ale i zwróciły na nią uwagę światowe media. Wydarzenia w Sejmie opisują m.in. The Times of Israel, The Guardian czy agencja AP.



"Polski skrajnie prawicowy parlamentarzysta zgasił świecę chanukową w parlamencie. Wszystkie główne siły polityczne szybko potępiły incydent z udziałem Grzegorza Brauna i powiedziały, że nie będzie tolerancji dla antysemickich i ksenofobicznych zachowań w Sejmie" - przekazała agencja Associated Press.

ZOBACZ: Skandal z udziałem G. Brauna. Marszałek zapowiada wnioski do prokuratury



CBS News w tekście o wydarzeniach z polskiego Sejmu przytaczają słowa marszałka Szymona Hołowni, który stwierdził, że "taka sytuacja nie powinna mieć nigdy miejsca".



"Braun, prorosyjski członek partii Konfederacja, wcześniej twierdził, że istnieje spisek mający na celu przekształcenie Polski w 'państwo żydowskie'"- wskazuje portal, zaznaczając, że zachowania antysemickie wzmorzyły się po rozpoczęciu konfliktu na Bliskim Wschodzie.



Agencja Reuters podkreśliła, że po zdarzeniu głos zabrał polski kardynał Grzegorz Ryś. "W oświadczeniu na platformie X napisał, że wstydzi się za działanie Brauna" - przekazuje agencja.

ZOBACZ: "Oszalały pajac". Reakcje po skandalu z udziałem posła Konfederacji



Na portalu The Guardian po skandalu z udziałem posła Konfederacji pojawiła się "relacja na żywo", podczas której w czasie rzeczywistym czytelnicy mogą śledzić wydarzenia w Polsce. W relacji pojawiają się komentarze polskich i zagranicznych polityków. Czytelnicy mogą również dowiedzieć się, że partia Konfederacja w mediach społecznościowych "potępiła zachowanie posła Grzegorza Brauna".

WIDEO: Szczucki o zerowym VAT na żywność: Donald Tusk powinien być wdzięczny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/kg/polsatnews.pl