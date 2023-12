- Sądzę, że to jest wynik tego, że wolno było atakować kościoły. Nieustannie były atakowane uroczystości o charakterze żałobnym. To dzieje się miesiąc w miesiąc. Są zachęty w tym kierunku ze strony obecnej większości parlamentarnej - stwierdził Jarosław Kaczyński, komentując zgaszenie gaśnicą menory przez Grzegorza Brauna.

Zachowanie Grzegorza Brauna, który zgasił gaśnicą menorę w Sejmie, skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.



- Sądzę, że to jest wynik tego, że wolno było atakować kościoły. Nieustannie były atakowane uroczystości o charakterze żałobnym. To dzieje się miesiąc w miesiąc. Są zachęty w tym kierunku ze strony obecnej większości parlamentarnej. W ciągu tych ostatnich nawet nie ośmiu, bo to był też okres rządów Platformy-PSL, niszczone są podstawy kulturowe naszego porządku - nie tylko już politycznego, ale też cywilizacyjnego. Niszczone są w sposób zamierzony i to jest skutek - powiedział Kaczyński.

Stwierdził, że powinna istnieć ustawa obejmująca ochronę wielu religii i kościołów.

Jarosław Kaczyński o incydencie w Sejmie: Najlepsza byłaby dymisja Hołowni

Kaczyński uznał, że w związku z całą aferą na terenie Sejmu, marszałek izby Szymon Hołownia powinien podać się do dymisji.



- Najlepsza byłaby dymisja Hołowni, bo to jest jedno wielkie show, a nie Sejm. To jest po prostu cyrk i to jest robienie widowiska z czegoś, co jest poważne - mówił.

Dodał, że obecna cywilizacja sprowadzana jest do tego, by robić z tego show i widowisko. Uznał, że takie sytuacje służą mamieniu społeczeństwa.

Grzegorz Braun zgasił menorę gaśnicą. Jest reakcja Sejmu

We wtorek Grzegorz Braun dopuścił się skandalicznego zachowania w gmachu Sejmu RP. Poseł Konfederacji przy pomocy gaśnicy zgasił menorę. W czasie incydentu uderzył gaśnicą kobietę, która próbowała go powstrzymać.



Sejm wypełnił się dymem, a politycy zostali ewakuowani.

W związku ze sprawą Sejm zadecydował o szeregu konsekwencji wobec Grzegorza Brauna. Szymon Hołownia usunął posła z obrad. Zapowiedział także złożenie wniosków do prokuratury.



Dodatkowo, prezydium Sejmu ukarało posła Konfederacji odebraniem na okres trzech miesięcy połowy uposażenia poselskiego i całości diety na okres sześciu miesięcy.