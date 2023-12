Chodzi o sankcje nałożone na Polskę w związku z funkcjonowaniem kopalni w Turowie i działalnością Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Kary finansowe nałożone na Polskę przez TSUE

TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów. W kwietniu 2023 r. obniżono karę nałożoną na Polskę do 500 tys. euro dziennie. TSUE w ogłoszonym w czerwcu br. wyroku uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo UE i tym samym uwzględnił skargę KE. Do wydania wyroku w tej sprawie naliczono Polsce ponad 500 mln euro kar.

Z kolei we wrześniu 2021 r. TSUE postanowił, że Polska ma płacić KE 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Naliczanie kar wstrzymano po polsko-czeskim porozumieniu w tej sprawie.

W 2021 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek. Domagał się zbadania zgodności art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie którego TSUE nałożył na Polskę kary finansowe.

Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. kar nałożonych na Polskę

Spotkania TK w sprawie rozpatrywania tego wniosku ruszyły w październiku 2022 roku. Jednak ze względu na m.in. wewnętrznie skłóconych sędziów, którzy nie mogli zebrać się w wymaganym składzie, żaden wyrok nie mógł zostać ogłoszony, a obrady były wielokrotnie przekładane.



W listopadzie doszło do rozprawy, ale sędziowie odroczyli wydanie orzeczenia do 30 listopada, dalej do 5 grudnia, a następnie do 11 grudnia. Do tej pory na Polskę nałożono kary sięgające kwoty ok. 5 mld złotych.

Trybunał Konstytucyjny uznał w poniedziałek przepisy unijne, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę ws. kopalni Turów i byłej Izby Dyscyplinarnej SN za niezgodne z konstytucją. Sędziowie orzekli w pełnym składzie, a zdanie odrębne do orzeczenia zgłosiło czterech sędziów.