W Sejmie trwa gorąca debata po wygłoszonym expose premiera Mateusza Morawieckiego. Po wypowiedzi przedstawicielki KO Barbary Nowackiej, do marszałka Senatu podszedł poseł PiS Antoni Macierewicz. Szymon Hołownia poinformował go jednak, że nie ma trybu, w którym poseł mógłby się teraz wypowiedzieć. Mimo to Macierewicz wszedł na mównicę, ale marszałek wyłączył mu mikrofon.