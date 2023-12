- Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, tylko ona wybiera nas. Staję dzisiaj przed państwem z podniesionym czołem - powiedział w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki.

- Jestem wdzięczny, że tak wiele Polek i Polaków oddało na nas swój głos, to dlatego pan prezydent powierzył nam misję tworzenia rządu. Walka o Polskę to pewnego rodzaju sztafeta. Misję, której się podejmuje, podejmuje się w odpowiedzialności wobec ponad siedmiu milionów Polaków, którzy na nas zagłosowali i ponad 12 którzy zagłosowali w referendum na "nie". Polacy zadecydowali, że to ma być Sejm współpracy - podkreślił Morawiecki.

- W tym miejscu chciałbym powiedzieć państwu coś osobistego: urząd to zaszczyt, Polska to miłość. Dlatego jestem pewien, że projekt, który chcę państwu przedstawi musi wygrać i wygra na pewno. Waga spraw, które dzisiaj przedstawię jest ogromna i dlatego liczę na rzeczywistą refleksję ze strony wszystkich parlamentarzystów - powiedział premier.

Na początku wystąpienia premier mówił o wartościach swojego rządu. - Fundamentem naszej wizji przyszłości jest człowiek, który ma prawo myśleć i wierzyć w to, co zechce, który ma prawo wyboru. Każdy człowiek jest częścią większej całości, najpierw rodzinnej, potem narodowej. Nikt nie żyje w próżni. Od jakości wspólnoty zależy jakość życia każdego człowieka - podkreślił. Drugim fundamentem ma być "podmiotowość i suwerenność".

- Naszą rolą jest nie tylko być w Unii, ale także zmieniać ją na lepsze. Tylko w ramach UE możemy przeciwdziałać centralistycznym kierunkom, które prędzej czy później ją zniszczą - powiedział. - Polska ambitna to Polska, w której wszyscy, bez względu na wyznawane poglądy czują dumę - powiedział.

Czwartą wartością ma być wiarygodność. - Władza musi realizować to co obiecuje. To my pokazaliśmy Polakom, że ich głos naprawdę się liczy, a ich władza zobowiązuje - stwierdził.

- Pierwszym wyzwaniem dla Polski w wymiarze makroekonomicznym to dołączyć do największych światowych gospodarek, a w indywidualnym: mniej pracować, a lepiej żyć. To nie taka Polska, w której lepiej było uciec na zmywak do Londynu niż czekać na lepsze czasy. Nazwijmy wprost tamtą rzeczywistość: to było zło. Za każdym razem gdy ojcowie jadąc za wypłatą zostawiali żonę i dzieci na długie miesiące, to było zło. Pokazaliśmy, że Polacy mogą polegać na swoim państwie - powiedział premier.

- Tę cywilizacyjną zmianę wprowadziliśmy przy ogromnym obniżeniu podatków. Jedni mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie, albo że doprowadzi to do bankructwa państwa. Jednak jedyne bankructwo, które nastąpiło to bankructwo neoliberalizmu. Realizując ambitną politykę rodzinną obniżyliśmy deficyt - podkreślił.

- Po 2015 roku Polska gospodarka urosła o ponad 33 proc. Rozwijaliśmy dwa razy szybciej niż USA i niemal trzy razy szybciej niż Unia Europejska. Jesteśmy w pełni sił finansowych, gospodarczych do kolejnego skoku - stwierdził Mateusz Morawiecki.

- Pierwszy raz w historii naszego państwa pracuje ponad 17 milionów osób. Tyle słyszeliśmy o tym, że Polska pod rządami PiS to Polska leniów, pijaków. Jak trzeba myśleć o Polakach, żeby tak powiedzieć - stwierdził premier. - W pracy chodzi o to, żeby żyć pełnia życia i spełniać marzenia. Nie da się wprowadzić work life balans, ale można stworzyć ku temu warunki - dodał.

- Wysoka izbo, drugie wyzwanie dla Polski to wyzwanie geopolityczne. Świat jest dziś znowu niebezpiecznym miejscem. Neoimperialna polityka Rosji dopiero nabiera rozpędu. Ostatnie próby centralizacji w Unii Europejskiej zapowiadają kres Wspólnoty, jaką znamy. Dawne prawa gospodarcze tracą na znaczeniu, a nowych jeszcze nie rozpoczynaliśmy. Zastanówmy się, kim chcemy być w tym teatrze: przedmiotem, czy podmiotem. Uzależnienie Polski od kapitału zagranicznego to pułapka - zapytał polityk.

- 17 miliardów dolarów tyle wyniosła w 2022 roku inwestycja polski w nowe miejsce pracy. Życzę każdemu rządowi RP takiego wyniku - powiedział.

