Dzisiaj w Sejmie będzie głosowane votum zaufania dla nowego rządu. - To historyczny dzień. To wielka duma dla nas, że możemy w nim uczestniczyć. To wielka zmiana, nie przewiduje żadnych kłopotów i zmian w przewidywanym scenariuszu - skomentował Bartosz Arłukowicz.

- Podpisywane umowy w ostatnich dniach tego rządu świadczy o tym, że ludziom z PiS-u się do czegoś śpieszyło. Te umowy będą poddane analizie prawnych. Uważam, że w tym okresie nie powinien podejmować żadnych strategicznych decyzji - powiedział.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej zdradził, co dalej z umowami na zbrojenia, CPK oraz na atom. - Wszystkie te mowy będą poddane analizie. Nie znamy tych umów, nie wiemy, na ja kie pieniądze zostały zawarte - wyjaśniał.

Spór w studiu. J. Kowalski: Będę przepytywał Kosiniaka-Kamysza jak wygląda czołg

Polsat News