Jaka pogoda w niedzielę, 10.12.23 rano?

Praktycznie w całej zachodniej części kraju poranek przywita nas dodatnią temperaturą na termometrach. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku – na krańcach zachodnich słupki rtęci mogą dotrzeć nawet do +4 st. C.

fot. za: WXCHARTS, opracowanie własne

W pasie od Śląska i Małopolski (poza regionami górskimi), przez ziemię łódzką, aż po Warmię i Mazury słupki rtęci zatrzymają się w okolicach zera stopni i z każdą kolejną godziną wskazania będą rosły. Poranek z przymrozkami czeka nas tylko na ziemi świętokrzyskiej, na Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu. Tam możliwe 4 stopnie poniżej zera.



Niedziela przyniesie nam też chmury oraz opady deszczu i śniegu – zapewni je front, który przez kilka ostatnich dni przemieszczał się przez Niemcy i Czechy. Dziś znajdzie się nad Polską i zepsuje pogodę praktycznie w całym kraju.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne



Spodziewamy się, że w północnej części Polski popada deszcz, podczas gdy w pasie centralnym i południowym liczymy raczej na deszcz ze śniegiem. Sporo białego puchu może przybyć zwłaszcza w Karkonoszach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Wczesnym przedpołudniem poprószy także w Tatrach.

Warunki pogodowe nad Polską będą bardzo trudne. W niemal całym kraju opady marznące mogą komplikować sytuację na drogach i w komunikacji pieszej. Rekomendujemy, by obserwować sytuację na bieżąco na stronach IMGW. W tej chwili przewiduje się utrudnienia dla następujących części kraju:

fot. za: IMGW

Jaka pogoda w niedzielę, 10.12.23 popołudniem?

Ciepłe masy powietrza wedrą się głęboko w głąb Polski. Spodziewamy się, że ujemne wskazania na termometrach utrzymają się tylko w pasie wschodnim. Póki co nie ma jeszcze mowy o ogromnym ociepleniu, jednak faktem jest, że pokrywa śnieżna zacznie szybko topnieć.

fot. za: WXCHARTS



Nie należy spodziewać się dużych rozpogodzeń. Niewielkie szanse na kilka słonecznych chwil mają tylko mieszkańcy Opolszczyzny i Górnego Śląska. Popołudniem znad Niemiec nasunie się kolejny deszczowy front – popada na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Zanikające opady śniegu dotrą do Kujaw oraz Warmii i Mazur.



Ile cm śniegu zostanie w Polsce po niemal całodniowej odwilży? O wiele mniej, niż w piątek czy w sobotę. Spodziewamy się, że biały puch ostoi się tylko w Karpatach oraz na krańcach wschodnich, a i tam będzie go z każdym dniem coraz mniej.

fot. za: WXCHARTS



Aby dobrze uzmysłowić sobie, w jakim kierunku zmierzać będzie pogoda, poniżej umieszczamy też mapę z przewidywaną pokrywą śnieżną na 23 grudnia.



Oczywiście, przewidywanie pogody na więcej niż 2-3 dni do przodu to zadanie bardzo skomplikowane i obarczone sporym ryzykiem błędu (wystarczy, że masy powietrza nad Atlantykiem i kołem podbiegunowym rozłożą się odrobinę inaczej i Święta mogą być pełne śniegu), jednak wiele wskazuje na to, że wyczerpaliśmy już tegoroczny pakiet śniegu nad Polską.

przewidywania pokrywy śnieżnej nad Polską na 23.12.2023 ; fot za: WXCHARTS

Jaka pogoda w niedzielę, 10.12.23 wieczorem?

Wciąż będzie ciepło. Na krańcach zachodnich słupki rtęci będą pokazywać o wiele wyższe wartości niż popołudniem czy porankiem! Spodziewamy się, że na lewo od zaznaczonej przez nas na zielono strefy, temperatura będzie przekraczać 3 st. C. Mróz ostoi się na krańcach wschodnich i w praktycznie całym paśmie Karpat.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne



W nocy czeka nas kolejna fala opadów deszczu. Najmocniej popada na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, jednak w nocy deszcz (lokalnie śnieg) nasunie się też nad Pomorze Gdańskie oraz nad Opolszczyznę i województwo śląskie.

fot. za: WXCHARTS



Od poniedziałku Polska na dobre znajdzie się pod wpływem ciepłych mas powietrza z zachodu. Wskazania zbliżone do 8-9 st. C zdominują sporą część kraju. Na szczęście z każdym kolejnym dniem będzie też przybywało rozpogodzeń i przejaśnień. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie meteo.

