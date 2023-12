W środę wieczorem nad całym krajem niepodzielnie rządzą gęste chmury piętra niskiego. W niektórych miejscach, także w czwartek rano, spodziewane są marznące opady deszczu.

"Uważajcie na trudne warunki drogowe. Do jutrzejszego poranka prognozowane są opady marznące na południu i zachodzie kraju. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego stopnia" - podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jak dodaje RCB, w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim możemy spodziewać się gęstej mgły.

Apel IMGW: Zachowajcie ostrożność

Przed trudnymi warunkami ostrzega także IMGW. Marznący deszcz lub mżawka może spowodować oblodzenie nawierzchni dróg i chodników.

"Zachowajcie ostrożność" - apeluje IMGW.

Noc ze środy na czwartek zapowiada się na pochmurną. W wielu miejscach spadnie śnieg, miejscami mogą wystąpić marznące mgły.

Temperatura minimalna od -6 st. C do -1 st. C. Prognozy zapowiadają wiatr przeważnie słaby, południowo- wschodni i wschodni.

