Sobota będzie tym dniem, kiedy zachodnie i południowe dzielnice Polski na dobre przywitają ocieplenie, a co za tym idzie - także i zmniejszanie się pokrywy śnieżnej. Niż znad Niemiec jest już u granic naszego kraju. Co dziś wydarzy się w pogodzie?

Jaka pogoda w sobotę, 09.12.23 rano?

Już sobotni poranek dość dobrze pokazuje, z jakimi warunkami będziemy musieli mierzyć się przez weekend. A te nie będą należały do najłatwiejszych. Mróz chwyci w Małopolsce, we wschodniej części województwa śląskiego oraz praktycznie wzdłuż całej granicy z Białorusią i Ukrainą. Wszędzie tam spodziewamy się wartości zbliżonych do -5 st. C.

fot.: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

W pasie centralnym wartości zbliżone do -1 st. C, a na zachodzie odnotujemy już dodatnie wskazania na termometrach. Spodziewamy się, że słupki rtęci zatrzymają się przy 3 st. C:

na Pomorzu Zachodnim,

w województwie lubuskim,

w Wielkopolsce,

na Dolnym Śląsku.

Z zachodu na wschód będzie przetaczać się pierwsza fala opadów. W Karkonoszach i Górach Stołowych może poprószyć śnieg, podczas gdy na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce opady płynnie przejdą w deszcz. Niebo nad Polską zdominują grube, gęste chmury.

Uwaga! Praktycznie cała lewobrzeżna część Polski, licząc od rzeki Wisły, zagrożona jest opadami marznącymi. Warunki na szosach mogą być trudne. Zachęcamy, by sprawdzać bieżące ostrzeżenia meteo na stronach IMGW.

fot. za: IMGW

Jaka pogoda w sobotę, 09.12.23, popołudniem?

W całej zachodniej części kraju rozgoszczą się temperatury dodatnie, chociaż nie będą to wartości przekraczające 5 st. C. Spodziewamy się raczej 2-3 stopni powyżej zera. Tyle jednak wystarczy, by pokrywa śnieżna zaczęła powoli topnieć.

fot. za: WXCHARTS



Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wciąż chłodno – miejscami nawet do -4 st. C wczesnym popołudniem. Front z opadami przekroczy Wisłę na wysokości Płocka i wedrze się nad północno-wschodnie krańce Polski – tam też może popadać śnieg, choć raczej nie spadnie go dużo.



Późnym popołudniem, na krótko przed nastaniem wieczoru, możliwe lokalne rozpogodzenia na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz na Górnym Śląsku. Słońce wyjrzy zwłaszcza w regionach przygranicznych, im dalej na północ, tym większe szanse na to, że chmury wciąż będą kształtować pogodę. Na zachodzie biomet neutralny, na wschodzie niekorzystny:

fot. za: TwojaPogoda

Jaka pogoda w sobotę, 09.12.23 wieczorem?



Nic tak dobrze nie potwierdza dokonującej się zmiany w pogodzie, jak temperatury nad Polską po zachodzie słońca. Podział na "ciepły zachód" i "zimny wschód" wciąż będzie obowiązywał. Mało tego, na zachodzie termometry mogą wskazać nawet cztery kreski na plusie.

fot. za: WXCHARTS



W nocy rozpogodzi się na południu. Będzie to pierwsza od dawna noc, gdzie praktycznie w całym pasie południowym będzie można choćby przez pewien czas obserwować nocne, rozgwieżdżone niebo.



Niestety, ale nie oznacza to, że sytuacja meteo się stabilizuje. Już jutro przez nasz kraj przetoczy się kolejny front z opadami deszczu i śniegu. Co gorsza, tym razem może popadać naprawdę mocno. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie meteo.

