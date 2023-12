Jaka pogoda we wtorek, 05.12.23 rano?

Będzie to mroźny poranek, jednak – na szczęście – wskazania termometrów zbliżone do 15 stopni poniżej zera raczej nam nie grożą. Nad zdecydowaną większością Polski słupki rtęci zatrzymają się w okolicach -6 do -7°C. Tytuł "polskiego bieguna zimna" powróci do Suwałk i Podlasia – tam możliwe nawet -12 kresek!



Najcieplej będzie na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i na Podkarpaciu. W tych regionach spodziewamy się 3-4 stopni poniżej zera. Niebo nad krajem będzie w przytłaczającej większości słoneczne, niemal bezchmurne. Gęste obłoki piętra niskiego pojawią się tylko na Warmii, Mazurach i Podlasiu.

Jaka pogoda we wtorek, 05.12.23 w południe?

Nad całym krajem utrzymają się ujemne wartości temperatur, choć będzie można już dostrzec wyraźną zmianę w pogodzie w zachodniej części Polski. Kontrast temperaturowy będzie znaczący:

Na zachodzie spodziewamy się -2 stopni Celsjusza, podczas gdy na krańcach wschodnich, na ziemi białostockiej, słupki rtęci mogą wskazywać na 10 stopni na minusie. To duża różnica. Warto zwrócić też uwagę na spory mróz na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Kielecczyźnie: wszędzie tam spodziewamy się -4 do -6°C.

Na pierwszy rzut oka mieszkańcy dzielnic zachodnich mogliby cieszyć się z tego, że mróz stopniowo odpuszcza. Niestety, ale tym razem ocieplenie może przynieść też ze sobą sporo problemów, na czele z gołoledzią! Sytuację potwierdza IMGW, które prognozuje, że na zaznaczonym na żółto obszarze mogą wystąpić marznące opady:

Uwaga! Popołudniem, w kierunku północno-wschodnim nad kraj wedrą się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Przewidujemy, że mogą one objąć swoim zasięgiem województwo lubuskie, zachodnią część Dolnego Śląska oraz Wielkopolskę. Pod dużym znakiem zapytania stoją opady nad Pomorzem Zachodnim.

Z godziny na godzinę będzie przybywało chmur. Szanse na słoneczne popołudnie mają tylko mieszkańcy:

Górnego Śląska,

Małopolski,

Podkarpacia,

Kujaw,

Pomorza Gdańskiego,

Warmii i Mazur.

W całym kraju biomet będzie niekorzystny. Może nieco mocniej powiać na Pomorzu Zachodnim i Pojezierzu Pomorskim, jednak uspokajamy, raczej nie będą to wichury, a porywiste podmuchy, które nie powinny przesadnie skomplikować życia mieszkańców tych części Polski.

Jaka pogoda we wtorek, 05.12.23 wieczorem?

Wrócą dość mocne mrozy, jednak dają się one we znaki tylko w kilku regionach kraju. Spodziewamy się, że słupki rtęci mogą spaść poniżej -10°C:

w Małopolsce,

na Podkarpaciu,

w województwie świętokrzyskim.

Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Podlasiu od 4 do 6 kresek na minusie. w Pozostałych regionach kraju lekki, przyjemny mróz, zbliżony do -2 stopni. Spodziewamy się, że późno w nocy, na krańcach zachodnich, wzdłuż granicy z Niemcami, termometry będą wskazywać do +2 kresek! To wartości niespotykane od kilku dobrych dni!

mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

W całym kraju wieczór i noc będą pochmurne. Mieszkańcy Szczecina i okolic muszą też liczyć się z możliwością wystąpienia niewielkich opadów śniegu.

Niewątpliwym faktem jest, że ciepłe powietrze dotrze nad Polskę, jednak wydaje się, że spekulacje o tym, że śnieg niemal wyparuje znad kraju, można włożyć między bajki. Prognozowana pokrywa śnieżna dla naszego kraju na czwartek, 07.12.2023 wciąż wygląda imponująco:

Owszem, białego puchu ubędzie w Lubuskim, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, jednak w pozostałych regionach śnieg wciąż będzie stałym, doskonale widocznym elementem krajobrazu. Dlaczego? O tym opowiemy w jutrzejszym newsie meteo!

