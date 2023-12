Ukraińcom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, jeśli kraje zachodnie nie będą kontynuować wsparcia finansowego - ostrzegła ukraińska pierwsza dama Ołena Zełenska w wywiadzie dla BBC. Odniosła się do niedawnej decyzji amerykańskiego Senatu w sprawie pakietu pomocowego dla jej kraju.

- Jeśli świat się zmęczy (pomaganiem), po prostu zostawi nas na śmierć - mówiła Ołena Zełenska.

Wywiad dla stacji BBC przeprowadzono dzień po tym, jak amerykański Senat zablokował pakiet pomocy dla Ukrainy.

- Naprawdę potrzebujemy tej pomocy. Mówiąc wprost – nie możemy się zmęczyć tą sytuacją, bo jeśli to zrobimy, umrzemy – powiedziała Zełenska. - To dla nas kwestia życia. Dlatego boli mnie, gdy to widzę - dodała.

Wywiad z ukraińską pierwszą damą zostanie wyemitowany w całości w niedzielę.

USA. Senat zagłosował ws. wsparcia dla Ukrainy

Kilka dni temu Senat USA odrzucił pakiet pomocy dla Ukrainy. Projekt ustawy zawierający 61 mld dolarów nie uzyskał większości, by był procedowany dalej. Podczas głosowania projektu nie poparli wszyscy republikanie - powodem jest nieuwzględnienie w ustawie zaostrzeń dotyczących polityki imigracyjnej.



Podczas głosowania za przyjęciem ustawy było 50 senatorów demokratów, a przeciwko 49 republikanów. Wymagana większość wynosiła 60 głosów.

ZOBACZ: USA. Senat podjął decyzję w sprawie pomocy dla Ukrainy

Jeszcze przed głosowaniem perspektywę odmowy wsparcia prezydent Joe Biden ocenił jako "szaleństwo". Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby zapowiedź republikanów o blokadzie projektu nazwał "świątecznym prezentem dla Rosji".

an/polsatnews.pl