Od 1 stycznia 2024 roku honorowi krwiodawcy stracą 33 proc. zniżkę obowiązującą na przejazdy kolejowe. Ulga została wprowadzona na czas obowiązującego zagrożenia epidemiologicznego.

ZOBACZ: Najbogatsze rodziny na świecie. Liderzy z majątkiem 305 miliardów dolarów



- W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33 proc., mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 roku (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia) - poinformowało w swoim komunikacie PKP Intercity.

Zmiany w przepisach. Honorowi krwiodawcy bez ulgi

Ulga dla krwiodawców obowiązywała przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych w pierwszej i drugiej klasie pociągów TLK i IC oraz drugiej klasy pociągów EIC i EIP.

ZOBACZ: Stewardessa okradziona podczas lotu do Kolumbii. Pasażer przywłaszczył sobie tysiące dolarów

Ta cenna zniżka obowiązywała od początku 2021 roku i została uchwalona mocą ustawy covidowej. Przestanie jednak obowiązywać od nowego roku. W mocy pozostaną inne przywileje przysługujące honorowym krwiodawcom.

Krwiodawcy stracą ważną ulgę. Od nowego roku będzie drożej

Wśród ulg przysługujących krwiodawcom pozostanie m.in prawo do dwudniowego urlopu. O jego pozostawieniu rozstrzygnęła poprawka wprowadzona jeszcze w styczniu 2023 roku ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej.

ZOBACZ: Kiedy będzie zwrot 125 zł za prąd i kto go dostanie? Ważna data

Osobom oddającym honorowo krew przysługiwać nadal będzie zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kalorii.