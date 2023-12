Policja podała datę pogrzebów zastrzelonych we Wrocławiu funkcjonariuszy. Ostatnie pożegnania asp. szt. Daniela Łuczyńskiego oraz asp. szt. Ireneusza Michalaka odbędą się w czwartek 14 grudnia.

W piątek policja poinformowała o dacie pogrzebów dwóch wrocławskich funkcjonariuszy, którzy zmarli w wyniku postrzelenia przez poszukiwanego listem gończym Maksymiliana F.

- Informujemy, że na 14 grudnia na godz. 10.00 w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu zaplanowano pogrzeb Ireneusza Michalaka, a na godz. 14.00 tego samego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Uzdrowienia Chorych w Łozinie pod Wrocławiem uroczystości pogrzebowe Daniela Łuczyńskiego. Obaj policjanci stracili życie w związku z wykonywaniem swoich służbowych zadań - przekazał rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dutkowiak.

Pogrzeby zamordowanych policjantów. Podano datę

Uroczystości pogrzebowe mają odbywać się w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. W pogrzebie poza rodziną wezmą udział przedstawiciele kierownictwa jednostki, policjantki i policjantki, a także współpracownicy zmarłych.

"Śmierć funkcjonariuszy asp. szt. Ireneusza Michalaka i asp. szt. Daniela Łuczyńskiego z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, to olbrzymia tragedia dla ich rodzin, przyjaciół, znajomych oraz wszystkich, którzy noszą niebieski mundur. To tak, jakby umarła cząstka każdego z nas…" - napisała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu w oświadczeniu internetowym.

We wpisie wskazano, że każdego dnia policjanci podejmują tysiące różnych różnych interwencji, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. "Dwaj wrocławscy policjanci odeszli na wieczną służbę. Cześć ich pamięci" - dodano.

Śmierć funkcjonariuszy z Wrocławia. Pogrzeby zaplanowane na 14 grudnia

Wrocławscy policjanci asp. szt. Daniel Łuczyński i asp. szt. Ireneusz Michalak zostali ciężko postrzeleni w głowę w piątek(1 grudnia) około godz. 22:30. Przez kilka dni o ich życie walczyli dolnośląscy lekarze, jednak w poniedziałek obaj mężczyźni zmarli.

44-letni Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym - miał odbyć karę sześciu miesięcy więzienia za kradzież i oszustwo. Zatrzymany w piątek wieczorem zaatakował funkcjonariuszy w nieoznakowanym samochodzie policyjnym i uciekł z miejsca zbrodni. Rannych odnalazł przypadkowy przechodzień.