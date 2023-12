Policja w całym kraju oddała hołd zmarłym kolegom - asp. szt. Ireneuszowi Michalakowi i asp. szt. Danielowi Łuczyńskiemu. Opublikowano również zdjęcia funkcjonariuszy. Mężczyźni zostali postrzeleni w piątek we Wrocławiu, gdy przewozili nieoznakowanym radiowozem Maksymiliana F.

We wtorek w całym kraju zawyły syreny. Honory funkcjonariuszom, którzy zmarli w poniedziałek, oddali policjanci, ale także przedstawiciele różnych zaprzyjaźnionych służb.

"Asp. szt. Ireneusz Michalak i jego kolega z patrolu asp. szt. Daniel Łuczyński, którzy od bardzo wielu lat dbali o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, strzegąc porządku jako funkcjonariusze pionu kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, niestety zapłacili najwyższą cenę" - napisano w komunikacie dolnośląskiej policji.

Policja podkreśliła, że straciła niezwykle doświadczonych funkcjonariuszy "pełnych pasji i zaangażowania".

Policjanci z dolnośląskiego garnizonu, wspólnie z funkcjonariuszami z całego kraju oraz przedstawicielami innych służb, dziś o godzinie 17:00, oddali honor asp. szt. Ireneuszowi Michalakowi i asp. szt. Danielowi Łuczyńskiemu, którzy stracili życie realizując obowiązki służbowe. pic.twitter.com/DMyNxnu0x5 — dolnośląska Policja (@DPolicja) December 5, 2023

Aspirant Sztabowy Daniel Łuczyński miał 45 lat, z tego 19 spędził w policji. Jego kolega Ireneusz Michalak służył od 26 lat, w chwili śmierci miał 47 lat.

Policja opublikowała materiały z ceremonii upamiętnienia funkcjonariuszy.

fot. Dolnośląska Policja

fot. Dolnośląska Policja

Wrocław. Policjanci postrzeleni przez zatrzymanego

Policjanci zostali postrzeleni w piątek wieczorem przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. Przewozili nieoznakowanym radiowozem 44-letniego Maksymiliana F., którego wcześniej zatrzymano za kradzież i oszustwo. W pewnym momencie meżczyżna strzelił do funkcjonariuszy, a następnie zbiegł. Jeden z policjantów został postrzelony w okolice prawej skroni, drugi za prawym uchem. Rannych w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Maksymiliana F. zatrzymano następnego dnia, miał przy sobie broń.

W poniedziałek Komenda Miejska Policji we Wrocławiu poinformowała o śmierci asp. Szt. Daniela Łuczyńskiego, a kilka godzin później o śmierci asp. Szt. Ireneusza Michalaka.

