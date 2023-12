W piątek Władimir Putin wręczał odznaczenia wojskowym, gdy został zapytany przez jednego z nich, czy zamierza kandydować w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jak podają rosyjskie agencje informacyjne, polityk odpowiedział twierdząco. Głosowanie zapanowano na marzec przyszłego roku - informuje Reuters.

ZOBACZ: Rosja: Jest data wyborów prezydenckich. Na decyzję Putina "trzeba poczekać"

Władimir Putin przejął obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej 31 grudnia 1999 roku. Już teraz jest najdłużej rządzącym rosyjskim przywódcą od czasów Józefa Stalina.

Byłaby to jego czwarta kadencja prezydencka, z czego druga z rzędu. Ze względu na ograniczenia prawne w 2008 roku Putin na cztery lata został premierem. W fotelu prezydenckim zastępował go Dmitrij Miedwiediew.

Ostatnie wybory prezydenckie w Rosji przeprowadzono w 2018 roku. Głosowanie odbyło się 18 marca, w rocznicę aneksji Krymu. W rezultacie głosowania Władimir Putin miał uzyskać 76,69 proc. głosów, co było wskazywane jako najwyższy wynik dyktatora wśród wszystkich wyborów prezydenckich, w których brał udział.

Kreml. Putin może rządzić do 2036 r.

W 2021 roku Rosja wprowadziła poprawki do konstytucji, które zresetowały limit kadencji prezydenta. Oznacza to, że jeżeli 71-letni polityk wygra w nadchodzących wyborach, to będzie mógł kandydować po raz kolejny w 2030 r. Może panować na Kremlu do 2036 roku.

Władimir Putin wciąż cieszy się wysokim poparciem w swoim kraju. Według wyników sondaży Centrum Lewady, popiera go około 80 proc. Rosjan. Wielu z nich uważa, że Putin przywrócił ich państwu, część pozycji utraconej w latach 90-tych po upadku Związku Radzieckiego.

Jak wskazuje Associated Press, w Rosji Putina otacza aura nietykalności. Jego władzy nie zaszkodziła wojna w Ukrainie ani krótkotrwały bunt najemników Jewgienija Prigożyna w czerwcu. W czasie rebelii pojawiły się spekulacje, że polityk traci kontrolę nad sytuacją w kraju, ale późniejsza śmierć Prigożyna w katastrofie lotniczej wzmocniła pogląd, że Putin pozostaje silny.

WIDEO: Senat USA zagłosował ws. wsparcia dla Ukrainy. "Sytuacja jest niesłychanie trudna" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl