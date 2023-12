Pierwsza komisja śledcza w nowej kadencji Sejmu zajmie się tzw. wyborami kopertowymi. Posłowie jednomyślnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość działań podjętych w 2020 r. podczas przygotowań do wyborów prezydenckich, które miały się odbyć w formie głosowania korespondencyjnego.

W tej sprawie pojawił się także wątek politycznej korupcji, o której mówił w czwartkowym programie "Debata Dnia" były polityk Porozumienia Jan Strzeżek.

Jan Strzeżek: Politycy Porozumienia otrzymywali propozycje korupcyjne

Prowadząca "Debatę Dnia" Agnieszka Gozdyra przypomniała w programie słowa Michała Wypija z Porozumienia, który do końca pozostał przy Jarosławie Gowinie, gdy po konflikcie o wybory kopertowe doszło do rozpadu jego ugrupowania. Wypij w ostatnich tygodniach opowiadał w mediach m.in. o "łamaniu kręgosłupów" przez PiS politykom Porozumienia, a nawet o przykładach grożenia.

- Po takiej rozmowie jednemu z polityków miało zrobić się niedobrze i zwymiotował. Czy to prawda? - zapytała w "Debacie Dnia" Agnieszka Gozdyra.

- Tak, i to nie raz. Ten człowiek jest nadal członkiem PiS - odparł Strzeżek. - Powie pan, kto to jest? - dopytywała dziennikarka Polsat News.

- To może być fenomenalna sprawa, którą można się podzielić przed komisją śledczą. Sporo ludzi wie, o kim mowa - to jest poseł ponownie wybrany. Jest nadal w klubie PiS-u. Został wówczas zaproszony na ul. Nowogrodzką (siedziba PiS w Warszawie - red.). Dostał propozycję nie do odrzucenia. Mówiono mu, że wybory kopertowe muszą mu się podobać. Jak wyszedł z Nowogrodzkiej, to żołądek nie wytrzymał z nerwów i stresu - kontynuował były polityk Porozumienia.

Jan Strzeżek: Proszę sobie wybrać, gdzie chce pan być sekretarzem stanu

Wówczas do dyskusji włączył się inny z gości "Debaty Dnia" - Paweł Lisiecki z PiS. - Jeżeli komisja sejmowa będzie zajmowała się tym, kto miał problemy żołądkowe... Żeby nie doszło do ośmieszenia tej komisji - zaczął, jednak wypowiedź natychmiast przerwał Jan Strzeżek.

- No nie - tam łamano kręgosłupy, żeby przeforsować wybory kopertowe - podkreślił. Według Strzeżka, obecnie warszawskiego radnego, politycy Porozumienia mieli dostawać wówczas korupcyjne propozycje obejmowania stanowisk ministerialnych od przedstawicieli PiS w zamian za poparcie wyborów. - Proszę sobie wybrać, gdzie chce pan/pani być sekretarzem stanu w zamian za poparcie wyborów kopertowych - dodał były polityk Porozumienia.

- Poczekajmy na obrady komisji. Pewnie pan radny zostanie zaproszony - odpowiedział Paweł Lisiecki.

Wideo: Jan Strzeżek oskarża PiS o korupcję

Wybory kopertowe. Sejm powołał komisję śledczą

Sejm jednogłośnie powołał w czwartek komisję do zbadania legalności, prawidłowości i celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Za uchwałą głosowało 446 posłów - wszyscy obecni na sali, reprezentujący wszystkie kluby i koła w Sejmie.

Zadaniem komisji będzie przede wszystkim, jak czytamy w uchwale: "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

mak/kg/Polsat News