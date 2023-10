- Musimy mieć większość, to jest zrozumiałe. Potrzebne są do tego rozmowy, one trwają - przekonywała we wtorek w programie "Debata Dnia" posłanka PiS Anna Milczanowska. - Nikt z nas nie deklaruje, że rozmawia z PiS - mówiła Dorota Łoboda z KO. - Nie uczestniczymy w żadnych rozmowach - dodawał Dariusz Klimczak z PSL.