- Nie będę bawił się z gówniarzami w chodzenie po sądach - powiedział w "Debacie Dnia" Jarosław Sachajko (Kukiz'15). Odnosił się do słów posła KO Witolda Zembaczyńskiego, który zapowiedział, że skieruje zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz do prokuratury w sprawie fundacji Pawła Kukiza Potrafisz Polsko.