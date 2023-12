Zarzuty dla Maksymiliana F. Ruch prokuratury

Maksymilian F., podejrzany o postrzelenie dwóch policjantów we Wrocławiu, usłyszał zarzuty zabójstwa - przekazał polastnews.pl Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Do postrzelenia policjantów doszło we Wrocławiu w miniony piątek wieczorem, na skutek oddanych strzałów funkcjonariusze zmarli.