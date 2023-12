Sejmowe toalety zostały wzbogacone o skrzyneczki zapełnione artykułami higienicznymi dla kobiet. To element akcji wieszania w instytucjach i innych miejscach publicznych w całej Polsce pudełek wypełnionych darmowymi podpaskami i tamponami, którą promuje od 2019 roku Fundacja "Różowa skrzyneczka".

Artykuły higieniczne dla posłanek. "Taka niespodzianka"

Zwiększenie dostępności bezpłatnych środków higieny osobistej ma na celu walkę z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym. Skrzyneczki mają działać zgodnie z zasadą: weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar. Według badań Kulczyk Foundation, co piątej kobiecie zdarza się nie mieć pieniędzy, by kupić odpowiednie środki higieniczne podczas miesiączki.

Nowym odkryciem w sejmowej toalecie podzieliła się posłanka Lewicy, publikując wpis w mediach społecznościowych.

"Taka niespodzianka. W sejmowej toalecie damskiej pojawiła się taka skrzyneczka z artykułami higienicznymi dla kobiet. Taki standard powinien być wprowadzony w całym kraju. Bo tego potrzebują kobiety" - napisała Wanda Nowicka na portalu X.

Walka z wykluczeniem menstruacyjnym. Wcześniej Senat, teraz Sejm

Senat zawiesił skrzyneczki wypełnione artykułami higienicznymi dla kobiet już w czasie poprzedniej kadencji, wyprzedzając w tym izbę niższą. W czerwcu poinformowała o tym ówczesna wicemarszałkini Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka.

Senatorka Koalicji Obywatelskiej opublikowała filmik na portalu TikTok, gdzie pokazała wyposażenie senackiej toalety dla kobiet.

- Stało się to, o co walczyłyśmy. Wszystkie kobiety mogą tutaj znaleźć środki higieniczne. To jest standard europejski i u nas w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej - powiedziała na nagraniu Morawska-Stanecka.