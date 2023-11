W domu aukcyjnym Christie's w Genewie zlicytowano rzadki klejnot. "Bleu Royal" to największy niebieski diament bez skaz, jaki kiedykolwiek wystawiono na aukcję. Dom aukcyjny podaje, że uzyskana za niego kwota znacznie przekroczyła oczekiwania.

Diament oprawiony w pierścionek był centralną częścią aukcji zorganizowanej przez Christie's w ramach "Genewskiego Tygodnia Luksusu". Kamień waży 17,61 karatów i został oszlifowany w kształt gruszki.

Dom aukcyjny spodziewał się, że dostanie za niego około 35 mln dolarów (ok. 145 mln zł). Ostatecznie został wylicytowany za 43,8 mln dolarów (ok. 179 mln zł) .

ZOBACZ: Wielka Brytania. Unikatowa whisky trafi na aukcję. Jej cena pobiła rekord

- Kamień został sprzedany za blisko 44 mln dolarów. To ogromna kwota, biorąc pod uwagę, co dzieje się teraz na świecie - powiedział Rahul Kadakia, międzynarodowy szef działu biżuterii Christie's.

View this post on Instagram A post shared by Christie's Jewellery (@christiesjewels)

Wszystkie cechy, żeby zachwycić kolekcjonerów

Max Fawcett odpowiedzialny za dział biżuterii w genewskiej filii Christie's podkreślił, że sprzedany we wtorek diament jest wyjątkowy ze względu na swoją błękitna barwę i kształt.

- Miał wszystkie cechy potrzebne, żeby zachwycić kolekcjonerów od Ameryki po Bliski Wschód - powiedział.

Bleu Royal jest najdroższym kamieniem, jaki sprzedano w tym roku. Według domu aukcyjnego kamień przejdzie do innej prywatnej kolekcji po raz pierwszy od 40 lat.

Biżuteria za 77 milionów dolarów

Podczas aukcji sprzedano biżuterię łącznie za ponad 77 mln dolarów. Zdaniem Maxa Fawcetta aukcja należała do wyjątkowo udanych.

- Kamienie szlachetne radziły sobie bardzo dobrze, podobnie jak sygnowana biżuteria - powiedział.

Podczas osobnej aukcji w poniedziałek Christie's sprzedał zegarek Rolex Marlona Brando. Aktor nosił go podczas kręcenia "Czasu Apokalipsy". Marlon Brando wyrył na nim swój podpis, żeby nie pomylić go podczas kręcenia filmu. Rolex Marlona Brando osiągnął cenę 4,5 mln franków szwajcarskich (ok. 21 mln zł).