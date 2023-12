Mateusz Morawiecki zabrał głos po wznowieniu posiedzenia Sejmu.

- Pan marszałek i dzisiejsza opozycja, która być może ma większość, blokują projekt wakacji kredytowych, który zaproponowaliśmy - powiedział. - Zaproponowali swój projekt. Ten "bieda" projekt wakacji kredytowych obejmuje 50-60 tys. polskich rodzin. Ten projekt wygląda jak pisany w siedzibie jakiego banku - stwierdził.



Mówiąc o propozycji PiS dotyczącym tarczy energetycznej, Morawiecki stwierdził, że pomysł KO to "kompromitacja obywatelska". - Po prostu nokaut - stwierdził premier.

Premier o ustawie wiatrakowej

Morawiecki powiedział, że w projekcie znalazł się zapis, "że wiatraki można było lokować w odległości 300 metrów, a nawet bliżej, niż 300 metrów od domów i gospodarstw domowych". - Kto pisał tę ustawę, kto pisał "lex Kloska"? - zapytał.

- To jest rzeczywista, wielka afera, afera wiatrakowa; afera, którą trzeba nie tylko napiętnować - ja mówię to naprawdę z troską o jakość stanowienia prawa w tym parlamencie - ponieważ ta kompromitacja powinna stać się podstawowym przyczynkiem do tego, aby to prawo stanowić lepiej - powiedział szef rządu.

ZOBACZ: Ustawa wiatrakowa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo

Morawiecki pytał dalej: - Jak sądzicie państwo, w ilu zarządach spółek, prezesem ilu spółek jest były lub niedawny asystent pani poseł Hennig-Kloski? Podpowiem: jest w zarządach kilkudziesięciu spółek energetycznych i wiatrowych.

- Czy sądzicie państwo, że osoba, która jest w zarządzie lub jest prezesem kilkudziesięciu spółek wiatrowych, energetycznych, nie wiedziała, co znajduje się w ustawie "lex Kloska", jeśli była niedawno jeszcze asystentem pani poseł Hennig-Kloski? - dodał.

Mateusz Morawiecki: Rozporządzenie o zerowej stawce VAT na żywność

Morawiecki odniósł się do kwestii wielkości VAT-u na żywność na przyszły rok.



- Jutro bądź pojutrze podpiszemy rozporządzenie o zerowym vacie na żywność - ogłosił premier. Z prawej strony sali sejmowej rozgległy się oklaski.

Dodał, że w pierwszej kolejności przez Sejm "powinno być przyjmowanie to, co korzystne dla Polaków". - Realna tarcza energetyczna, zerowy VAT na żywność i realne wakacje kredytowe, z których będzie mógł skorzystać przynajmniej milion Polaków, a może i więcej; zachęcam, by te wakacje kredytowe był jak najbardziej szczodre. To są najważniejsze realne sprawy, a nie czekanie na jakiś "srebrny guzik" czy licytowanie się tym, kto powiedział jakiś lepszy żarcik - powiedział.