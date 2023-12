Peach Fuzz w palecie Instytutu Pantone ma numer 13-1023. Jest to delikatny, niemal pastelowy odcień brzoskwini, a jego nazwę można przetłumaczyć jako "brzoskwiniowy meszek".

Kolor 2024 roku. Znamy zwycięzcę

"Peach Fuzz oddaje nasze pragnienie, aby otoczyć troską siebie i innych. To bardzo łagodny, brzoskwiniowy odcień, którego charakter wzbogaca umysł, ciało i duszę" - czytamy na stronie Instytutu Pantone, który opisał kolor 2024 roku.

- Poszukując odcienia, który odzwierciedla nasze wewnętrzne pragnienie bliskości i poczucia łączności z innymi, wybraliśmy kolor świetlisty, pełen ciepła i nowoczesnej elegancji. Odcień, który emanuje empatią, otacza czułością i naturalnie łączy to, co młodzieńcze z tym, co ponadczasowe – przekazała Leatrice Eiseman, dyrektorka generalna Instytutu Pantone.

Pantone Color of the Year 2024: PANTONE 13-1023 Peach Fuzz.



A velvety gentle peach whose all-embracing spirit enriches mind, body, and heart.



Learn more about PANTONE 13-1023 Peach Fuzz:https://t.co/323jbOLiTA#pantone #pantonecoloroftheyear #pantone2024 #peachfuzz pic.twitter.com/9cjGBY9bsY — PANTONE (@pantone) December 7, 2023

Kolor 2024 roku. Kto wybiera zwycięzcę?

Instytut Pantone (The Pantone Color Institute) jest działem firmy konsultingowej Pantone. Powstał w 2000 roku. Zatrudnia ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin, który obserwują zmieniające się trendy w modzie, projektowaniu wnętrz i zachowaniach społecznych, a następnie typują barwę, która będzie najbardziej popularnym kolorem danego roku. Wybierana barwa ma również odzwierciedlać nasze nastroje i być efektem aktualnej sytuacji na świecie.

Brzoskwiniowe odcienie są stałym elementem wybiegów kolekcji wiosna-lato 2024, szczególnie w Mediolanie, gdzie swoje siedziby mają największe domy mody.

- Uważamy, że brzoskwinia jest kolorem niezwykle nostalgicznym – powiedziała Eiseman podczas rozmowy z CNN. - Jest to częściej kolor kobiecy, a mimo to został zaadaptowany i włączony do męskich szaf i otoczenia. Myślę, że to świadczy o nowoczesności odcienia - dodała.

Kolor roku 2024 jest zupełnym przeciwieństwem barwy wybranej w 2023 roku. Viva Magenta to zdecydowany i głęboki odcień czerwieni z nutą różu, z kolei Peach Fuzz to delikatna i spokojna barwa brzoskwiniowa.