"Użytkownicy języka przyznali zwycięstwo słowu 'rel' - powszechnie znanemu i używanemu w środowisku młodzieży w celu wyrażenie aprobaty dla tego, co mówił przedmówca. Należy stwierdzić, że 'rel' ma także swoje warianty o podobnym znaczeniu: czasownikowy 'relować' i rzeczownikowy 'relówa'" - napisano na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN, które współorganizowało konkurs.

Prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK, która przewodniczyła jury plebiscytu, zaznaczyła, że "rel" nie jest świeżym neologizmem.

- W komunikacji młodych funkcjonuje od kilku lat, ale stopniowo uwalniało się od kontekstów komunikacji elektronicznej, by stać się pełnoprawnym synonimem "potakiwania" także w rzeczywistości offline - powiedziała prof. Anna Wileczek.

Młodzieżowe Słowo Roku. 140 tys. głosów na "rel"

Na słowo "rel" zagłosowało ponad 140 tys. internautów. Kolejne miejsca zajęły słowa "sigma" i "oporowo". Pierwsze z nich jest popularnym obecnie określeniem osoby niezależnej, pewnej siebie i odnoszącej sukcesy. Natomiast "oporowo" oznacza: "przede wszystkim 'intensywnie, mocno', ale tak wiele wyrazów slangowych oporowo wzbogaca się o nowe znaczenia, zależne od kontekstu. Może znaczyć 'trudne do zrobienia', ale też 'dobrze zrobione', 'dobre, odpowiednie'".

Uznaniem cieszyły się również: "bambik", "delulu", "slay".

"'Slay' może być także okrzykiem zadowolenia. Pozostałe dwa słowa odnoszą się: do piętnowania braku umiejętności i nieudacznictwa (bambik) oraz stanu oderwania od rzeczywistości w tworzeniu np. wyimaginowanych relacji z idolami (delulu)" - czytamy na stronie Słownika Języka Polskiego PWN.

Jury postanowiło wyróżnić słowo "oddaje". Profesor Anna Wileczek wskazała, że chociaż słowo jest dobrze zadomowione w młodej polszczyźnie, to: "ma potencjał" i zostało utworzone na gruncie języka polskiego. Oznacza coś, co jest "wartościowe, opłacalne, zwracające poniesione nakłady".

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Zgłoszono 18 tys. słów

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku odbył się po raz ósmy. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W połowie listopada jury konkursu ogłosiło listę finałowych 20 z 18 tys. słów, zgłoszonych przez internautów. Z listy usunięto słowo "KYS", oznaczające tyle, co 'odczep się, ogarnij się' albo 'zamknij się'. Jury przychyliło się jednak do zgłoszeń internautów, którzy wskazywali, na jego negatywny dosłowny odbiór (kill yourself). Głosowanie trwało do końca listopada.

W zeszłym roku nagrodę internautów wygrało słowo "essa", oznaczające kogoś wyluzowanego, nawet podczas sytuacji, mogących przyprawiać o stres. Nagrodę konkursową sędziów zdobyło słowo "odklejka", określające kogoś oderwanego od rzeczywistości.

lmo//polsatnews.pl/PAP