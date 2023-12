Zamrożenie cen energii. Jest decyzja Sejmu

Sejm odrzucił w środę rządowy projekt ustawy o ochronie odbiorców energii. Posłowie opowiedzieli się natomiast przeciwko odrzuceniu projektu w tej sprawie, złożonego przez sejmową większość. Został on skierowany do prac komisyjnych.

Odrzucenie projektu rządowego poparło 239 posłów, przeciw było 178, a 16 wstrzymało się. Przeciwko wnioskowi o odrzucenie poselskiego projektu było natomiast 239 posłów, 177 było za, a 17 wstrzymało się od głosu.

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych mają zająć się poselskim projektem jeszcze w środę.

Zamrożenie cen energii. Projekt poselski i rządowy

Rządowy projekt zakładał zamrożenie cen energii przez cały rok, co miało kosztować ok. 31 mld złotych. Z kolei projekt poselski, złożony przez sejmową większość, dopuszcza zamrożenie cen do 30 czerwca 2024 roku. W poselskim projekcie zapisano, że koszt działań osłonowych wyniesie 16,5 mld złotych przez pół roku.

Projekt zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cenę maksymalną, płacić ją mają także samorządy i podmioty użyteczności publicznej. Projekt utrzymuje rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła.

Pierwotnie projekt zawierał także przepisy dotyczące stawiania farm wiatrowych i wiatraków w Polsce, co spotkało się to z krytyką ze strony PiS-u.

Zmiany w projekcie ustawy

We wtorek późnym wieczorem Koalicja Obywatelska wprowadziła do projektu autopoprawkę wykreślającą z pierwotnej wersji wszystkie przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych.

Mowa tu m.in. o przepisach dotyczących minimalnej odległości wiatraków od zabudowań, gdzie według pierwotnego projektu było to minimum 300 metrów oraz tego, że inwestycje w elektrownie wiatrowe miały stać się inwestycjami celu publicznego.

Z projektu zniknął również zapis dotyczący ułatwień w zmianach planów zagospodarowania przestrzennego w związku z budową wiatraków.

