Taksówkarz z Tokio został aresztowany przez policję za wjechanie samochodem w stado gołębi, zabijając jednego ptaka. Według mundurowych mężczyzna zrobił to celowo, a 50-latek przyznał się do winy.

50-letni taksówkarz Atsushi Ozawa został aresztowany za naruszenie przepisów dotyczących ochrony dzikiej przyrody - podała tokijska policja.

Według służb mężczyzna celowo wjechał w stado gołębi, co doprowadziło do śmierci jednego z nich. Do zdarzenia doszło pod koniec listopada, mężczyznę zatrzymano 3 grudnia.

Funkcjonariusze określili jego zachowanie jako "wysoce złośliwe" jak na zawodowego kierowcę.

Sekcja zwłok gołębia

Lokalne media podają, że mężczyzna czekał na światłach na skrzyżowaniu. Gdy zapaliło się zielone, gwałtownie ruszył i jadąc z prędkością 60 km/h wjechał w stado ptaków na drodze.

Policja zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok gołębia. Weterynarz ustalił, że przyczyną śmierci ptaka był szok pourazowy.

Taksówkarz przyznał się do winy. Tłumaczył, że zdenerwował się na ptaki, które blokowały przejazd. - Drogi są dla ludzi, a nie dla gołębi – miał powiedzieć.

