Media społecznościowe obiegło nagranie ukazujące niezwykłą rasę gołębia. Uwieczniony na filmie osobnik charakteryzuje się masywną budową ciała i opierzonymi stopami. W ciągu kilku dni wideo obejrzano ponad 10 mln razy. "Co to za nowy Pokemon?" - zapytał w komentarzu jeden z komentujących. "Wyjątkowy ptak" - dodała kolejna osoba.

Film z gołębiem opublikowano w środę na profilu Pigeons TV na TikToku. Widać na nim ptaka o nietypowej budowie ciała. Rozdęcie pod przełykiem sprawia, że gołąb może wydawać się "umięśniony".

Uwieczniony na nagraniu osobnik ma relatywnie małe skrzydła i długie, opierzone nogi. Na jego stopach również znajdują się pióra.

"Umięśnionego" gołębia. "Co to za nowy Pokemon?"

Wideo wprawiło internautów w osłupienie. W ciągu sześciu dni obejrzano je ponad 10 mln razy. W komentarzach podkreślono, że większość osób nigdy nie widziała takiego gołębia.

"Co to, u licha, jest?" - napisał jeden z komentujących. "Co to za nowy Pokemon (kolorowy stwór z japońskiej franczyzy gier i seriali - przyp. red)? - zapytała jeszcze inna osoba.

Większość osób zgodziła się jednak, że to wyjątkowy osobnik. "Wygląda, jakby stworzył go jakiś szalony naukowiec" - ocenił komentujący.

Niezwykły gołąb hitem sieci. Jego nogi mogą mieć nawet 18 cm

Zarejestrowany na filmie ptak to garłacz angielski. Ta rasa wywodzi się z Wielkiej Brytanii i zaliczana jest do grupy gołębi dętych. Charakterystyczną cechą tych osobników jest silnie wydłużona i prawie pionowa sylwetka oraz rozdęte w kształt balona wole, czyli rozszerzenie przełyku służące do gromadzenia i przenoszenia pokarmu.

Nogi ptaków mogą osiągać długość nawet 18 cm. Garłacze angielskie mają słabą zdolność lotową, cechują się także niską płodnością.

