W nocy z piątku na sobotę w niektórych regionach zapowiadane są śnieżyce, oblodzenia dróg i gołoledzie. Mieszkańcy południa Polski muszą przygotować się na prawdziwy armagedon pogodowy. IMGW wydało ostrzeżenia od pierwszego do trzeciego stopnia.

Intensywne opady śniegu rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę ok. godziny pierwszej na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. IMGW ostrzega, że miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 15 cm do 25 cm.

Strefa opadów będzie się przesuwała na wschód i obejmie woj. świętokrzyskie, południową część mazowieckiego, Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Im dalej na południe, tym opady śniegu będą coraz bardziej intensywne. Na przykład w południowej części woj. lubelskiego przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 30 do 40 cm. Najwięcej białego puchu spadnie na pogórzu. W górach od 40 do 55 cm, a wysoko w Karpatach nawet do 65 cm.

Dla tych regionów IMGW wydał ostrzeżenia 2. i 3. stopnia. Największych opadów należy się spodziewać w sobotę.

Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie

W nocy w całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północy. Temperatura minimalna od -14 st. C w Wielkopolsce, w centrum i na wschodzie od -8 do -5, na południu ok. -3, do 2 stopni na Helu.

W Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Pogoda w sobotę

W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Na północy przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu opady śniegu, miejscami intensywne. Przyrost pokrywy śnieżnej na południu Śląska wyniesie do 20 cm, w Małopolsce do 25 cm, na Podkarpaciu ok. 20 cm. Na krańcach południowych śnieg może przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź.

Temperatura maksymalna od -3 do zera st. C na przeważającym obszarze kraju, do 4 nad morzem.

Wiatr będzie słaby, na południu chwilami umiarkowany, północno-wschodni, skręcający na północny.

