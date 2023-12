44-latka z USA została śmiertelnie pogryziona przez rekina. Policja przekazała, że ofiara pływała na paddleboardingu wraz z członkiem rodziny, gdy doszło do ataku. Kobieta wyszła za mąż dzień przed tragicznym zdarzeniem. Wciąż, nie wiadomo jaki rekin zaatakował.

W poniedziałek rano na Bahamach kobieta pochodząca z Bostonu z USA została zaatakowana przez rekina. Do tragedii doszło ponad kilometr od zachodniego brzegu wyspy New Providence - przekazał portal Independent.

Jak dodano, 44-latka dzień wcześniej wyszła za mąż.

"Wkrótce po godzinie 11:15 powiadomiono służby, że ​​rekin zaatakował kobietę. Według wstępnych doniesień 44-latka wraz z krewnym płci męskiej pływała na paddleboardzie przy plaży Cable Beach w pobliżu kurortu Sandles, gdy została zaatakowana przez rekina" - podała w oświadczeniu Królewska Policja Bahamów.

Druga osoba z deski została uratowana przez ratowników. Kobieta, która odniosła poważne obrażenia prawej strony ciała, zmarła w wodzie.

Bahamy. Śmiertelny atak rekina. Nie żyje 44-latka z USA

"Składamy nasze najszczersze kondolencje z powodu tej tragicznej sytuacji" - przekazała sierżant lokalnej policji Desiree Ferguson.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią gościa podczas pływania na paddleboardzie. Rodzinie i bliskim pragniemy złożyć najszczersze kondolencje. Pozostajemy z nimi w bliskim kontakcie i zapewniamy całe możliwe wsparcie w tym trudnym czasie" - przekazano w oświadczeniu kurortu.

Dyrektor Międzynarodowego Rejestru Ataków Rekinów na Florydzie Gavin Naylor przekazał, że w wodach wokół Bahamów żyje od 30 do 40 gatunków rekinów.

Powiedział portalowi, że najprawdopodobniej za atakiem stoi żarłacz czarnopłetwy, żarłacz tępogłowy lub żarłacz tygrysi. - Zwykle jest to przypadkowe ugryzienie. Rekiny myślą, że to coś innego - przekazał Naylor. - Od czasu do czasu jednak celowo atakują ludzi - dodał.

Według danych, w 2022 r. na całym świecie miało miejsce 57 niesprowokowanych ataków rekinów, w ich wyniku zginęło dziewięć osób. Od 1749 r. na Bahamach miały miejsce 33 niesprowokowane ataki rekinów.

Służby na Bahamach nadal szukają Niemki, która zaginęła w zeszłym miesiącu podczas nurkowania w tym regionie.

