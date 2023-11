- Sytuacja na granicy się pogarsza, a wszystko wskazuje na to, że rosyjskie służby kierują w stronę Finlandii kolejnych migrantów - powiedział premier Finlandii Petteri Orpo na specjalnej konferencji rządu.

Jak podkreślił, służby rosyjskie nie interweniują i nie próbują się przeciwstawić zjawisku napływu imigrantów z krajów trzecich, tj. Bliskiego Wschodu i Afryki. - Wręcz przeciwnie, wspomagają takie działania - dodał polityk.

Premier Orpo nie wykluczył możliwości zamknięcia całej granicy, ale - jak przyznał - "kryteria nie zostały jeszcze spełnione".

Decyzja rządu oznacza, że zamknięte zostaną trzy przejścia na północnym odcinku granicznym. Jednym otwartym przejściem zostanie Raja-Jooseppi w Laponii. Będzie to też jedyny punkt przyjmowania wniosków azylowych przez fińskie służby na wschodniej granicy.

Wcześniej zamknięte - na okres trzech miesięcy - zostały cztery najbardziej uczęszczane główne przejścia w płd.-wsch. Finlandii, w Karelii, w których koncentruje się ruch w kierunku na Petersburg i Moskwę.

Finlandia zamyka wschodnią granicę. Dla azylantów zostało jedno przejście

- Zamknięcie północnych punktów granicznych będzie trwało przez miesiąc, do 23 grudnia - uściśliła szefowa MSW Maria Rantanen. - Tu nie chodzi o to ile ludzi przybywa, ale o samo zjawisko i kwestię polityki bezpieczeństwa - dodała.

- Wcześniejsze obostrzenia nie powstrzymały zjawiska, a wydaje się, że sytuacja może rozprzestrzenić się poza punkty kontroli granicznej - przyznał szef departamentu w straży granicznej Markku Hassinen.

Dodał, że Finlandia skierowała też wniosek o wsparcie do Frontexu (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej).

ZOBACZ: Finlandia wysyła wojsko na granicę z Rosją. Jest odpowiedź Kremla

W środę przez północne przejścia w Kuhmo-Vartius oraz lapońskim Salla przybyło łącznie 75 migrantów. Każdego dnia do fińskiej granicy dociera kilkunastu, kilkudziesięciu migrantów, niektórzy z nich, mimo ciężkich warunków zimowych, pieszo, na rowerach czy hulajnogach, które maja otrzymywać od Rosjan dopiero w strefie przygranicznej.

Łącznie od listopada przybyło ponad 700 osób, z czego najwięcej w ostatnich dniach.

Raja-Jooseppi to małe i najdalej na północ wysunięte przejście graniczne w lapońskiej prowincji Inari. Z Raja-Jooseppi jest ok. 250 km do Murmańska. Fińska granica lądowa z Rosją liczy ponad 1340 km.

