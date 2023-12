56-letni turysta z Japonii skoczył na bungee ze słynnej wieży Macau Tower w Chinach. Po oddaniu skoku w wysokości ponad 200 metrów mężczyzna źle się poczuł i skarżył na duszności. Po przewiezieniu do szpitala lekarze walczyli o jego życie, jednak nie udało się go uratować.

Nie żyje 56-letni Japończyk, który zmarł po skoku na bungee z mierzącej 338 metrów wieży w Makau w Chinach. Do wypadku doszło w niedzielę - podał lokalny portal HK01.

Skoczył z wieży w Makau, skarżył się na duszności

Platforma do skoku znajdowała się na wysokości 233 metrów. Sam skok przebiegł bez komplikacji, jednak tuż po nim mężczyzna zaczął skarżyć się na duszności, a następnie stracił przytomność. 56-latek trafił do szpitala Conde S. Januário w Makau, jednak lekarzom nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych.

Przed skokiem wymagano od mężczyzny i każdego innego potencjalnego skoczka, by wskazali w ankiecie swoje schorzenia, ze szczególnym wskazaniem na choroby serca. 56-latek, z tego co wiadomo, nie zaznaczył, by chorował na coś, co wykluczałoby możliwość skoku.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ​​mężczyzna podczas skoku nie odniósł żadnych powierzchownych obrażeń ciała. Wciąż nie ma jednak jasności co do powodu jego śmierci.

Platforma do skoków na bungee w Macau jest drugą co do wysokości na świecie, ustępując jedynie Zhangjiajie Glass Bridge Bungee w Chinach.