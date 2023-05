W Parku Świetlików we Wrocławiu stanęła dziewięciometrowa wieża widokowa za 350 tysięcy złotych. Co prawda, nic z niej nie widać, bo wszystko zasłaniają drzewa, ale pomysłodawcy twierdzą, że o to właśnie chodziło, bo wieża ma służyć do obserwacji ptaków, a nie widoków.