Na prace wzmacniające konstrukcję wieży, które mają ruszyć w lutym, władze Bolonii wydadzą 4,3 mln euro. Włoskie służby utrzymują wobec budynku tzw. żółty alarm. Oznacza on, że należy w im zachować ostrożność.

Burmistrz miasta Matteo Lepore wskazał, że Garisenda jest przechylona od czasu jej budowy "i od tego czasu była powodem do niepokoju". Wieża uległa dodatkowym uszkodzeniom w średniowieczu, kiedy w jej wnętrzu zbudowano żelazne konstrukcje i piece piekarnicze.

- Na przestrzeni wieków sytuacja przerodziła się w poważny problem. I my ją odziedziczyliśmy - przyznał włodarz, który zwrócił się do włoskiego rządu, by ten doprowadził do wpisania tej i sąsiedniej wieży na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Krzywa wieża w Bolonii zaczęła się chwiać

Odchylenie Garisendy od pionu wynosi cztery stopnie - mniej więcej tyle samo, co Krzywej Wieży w Pizie. Różnego rodzaju prace wokół budowli trwają od lat 90. Teraz eksperci skupią się na utworzeniu wokół niej specjalnego obszaru tak, by w przypadku możliwego zawalenia się wiekowej konstrukcji ochronione były pobliskie budynki, a bezpieczeństwo przechodniów - zapewnione.

Pod koniec października zamknięto ulicę obiegającą zabytek, ponieważ umieszczone na budynku czujniki wykryły drgania. To wskazywało, iż wieża zaczęła się chwiać.

Garisenda jest krótszą z dwóch wież zbudowanych w latach 1109-1119. Początkowo miała 60 metrów wysokości, ale przechylenie sprawiło, że skrócono ją o około 10 m. Wyższa z wież Asinella ma 97 metrów wysokości.

Agencja AP wskazała, że wieże od chwili powstania były symbolem miasta oraz inspiracją dla pisarzy i poetów. O Garisendzie wspomina między innymi Dante Alighieri w "Boskiej Komedii".

