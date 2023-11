W piątek na wybrzeżu Sycylii w rejonie Etny zaobserwowano wzrost jej aktywności sejsmicznej. W nocy z piątku na sobotę około godziny 03:35 zarejestrowano szary dym i lawę wydobywającą się z jej południowo-wschodniego krateru.



Informację o zdarzeniu przekazał włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii w Katanii. Jego pracownicy przeanalizowali nagrania z kamer monitorujących wulkan.

Aktywność wulkanu spadła w sobotę po południu, jednak wciąż pozostaje czynny. Etnę nadzorują badacze.



Włoska agencja ANSA poinformowała, że w pobliżu Katanii znajduje się międzynarodowe lotnisko, jednak na razie wybuch wulkanu nie zakłócił jego funkcjonowania. Władze okolicznych terenów nie wydały także nakazu ewakuacji dla mieszkańców.

Wulkan Etna pozostaje aktywny. Wyrzucił z siebie lawę

Etna jest najwyższym i największym wulkanem w Europie. Znajduje się we Włoszech w południowym rejonie Sycylii. Po raz pierwszy wybuch w roku 1500 p.n.e. i wciąż pozostaje czynny.

Italy’s Mount Etna spews lava down snow-covered slopes pic.twitter.com/uHNHs1KPiW — Reuters (@Reuters) November 25, 2023

W listopadzie wykryto kilka jego aktywności. Z kolei w maju bieżącego roku z Etny wydobył się gęsty czarny pył. Pokrył on okoliczne samochody, dachy, ulice i chodniki. Gruba warstwa przykryła płytę lotniska w Katanii, co doprowadziło do zawieszenia lotów.



Również rok temu, niesamowite nagrania z erupcji Etny zalały internet. Wulkan pozostawał niespokojny przez kilka tygodni.