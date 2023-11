Autorem nietypowej szopki bożonarodzeniowej jest Mauro Espedito, właściciel kilku neapolitańskich pizzerii Owap i lokalnego pizzaiolo, czyli mistrza wypieku tradycyjnej pizzy.

Scenę Bożego Narodzenia wypiekł z całości z ciasta. Z ciemniejszych i jaśniejszych kawałków utworzył góry, grotę, domy, zwierzęta gospodarskie i całą Świętą Rodzinę.

- Postanowiłem na te święta Bożego Narodzenia połączyć dwie neapolitańskie tradycje. Ta szopka jest hołdem dla tego fantastycznego miasta, wyrażonym przez sztukę wypieku pizzy - wyjaśnił Mauro Espedito, cytowany przez serwis kulinarny La Buona Tavola.

Szopka z pizzy w Neapolu. W zeszłym roku znaleźli się w niej Putin i Zełenski

Tegoroczna szopka nie jest jednak pierwszą wykonaną z pizzy w Neapolu - ta pojawiła się na ulicach miasta już w 2016 roku. W 2020 roku w tamtejszej bazylice św. Klary stanęła natomiast kilkumetrowa formacja, umieszczona na ogromnym spodzie do pizzy. Została wykonana we współpracy kilku rzemieślników z okazji trzeciej rocznicy wpisania sztuki pizzaiuolo na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Chodzi o tradycyjny sposób wyrabiania ciasta i pieczenia go w ceglanym piecu opalanym drewnem.

W zeszłym roku włoskie media obiegło zdjęcie innej szopka wykonanej przez Espedito - do skonsumowania pizzy zasiedli w niej Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin w roli pastuszków. Symboliczna szopka była wyrazem nadziei na rychłe pojednanie prezydentów toczącej ze sobą wojnę Ukrainy i Rosji.

Różne neapolitańskie szopki można co roku oglądać na ulicy San Gregorio Armeno zlokalizowanej na starówce Neapolu.