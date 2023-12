Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Edgars Rinkeviczs, czyli przywódcy Polski, Litwy i Łotwy, odmówili wykonania "rodzinnego zdjęcia" na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP28). Powodem ich decyzji był Alaksandr Łukaszenka. Prezydenci nie chcieli pozować wspólnie z dyktatorem - informuje agencja BNS.

- Byłoby hipokryzją stać ramię w ramię z przywódcą kraju, z terytorium którego Rosja prowadziła agresję na Ukrainę i - jak gdyby nigdy nic - dyskutować o przyszłości świata i zmianach klimatycznych - stwierdził prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

- Białoruski reżim przyczynia się do niszczenia przyszłości świata i - podobnie jak Rosja - jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na Ukrainie - dodał. Przypomniał również, że wspólne zdjęcie przywódców określane jest mianem "rodzinnego", a "Łukaszenka nie należy do rodziny, której chcemy być częścią".

Szczyt klimatyczny w Dubaju

Tegorocznym organizatorem 28. Szczytu Klimatycznego były Zjednoczone Emiraty Arabskie. Decyzja w sprawie gospodarza COP28 była mocno krytykowana i kontrowersyjna z uwagi na fakt, że obecnie w państwie najważniejsze interesy dotyczące ropy naftowe.

Szczyt Klimatyczny jest organizowany cyklicznie od 1995 roku, w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych.

Na spotkaniach najwięksi światowi przywódcy omawiają problemy klimatyczne. W 2018 roku gospodarzem wydarzenia była Polska, a szczyt odbył się w Katowicach. Tegoroczna konferencja potrwa do 12 grudnia.