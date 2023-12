Koniec rozejmu w Strefie Gazy. Znów słychać strzały

Wygasł tymczasowy rozejm między Izraelem a bojownikami Hamasu. Zawieszenie broni trwało siedem dni i było dwukrotnie przedłużane. W tym czasie doszło do wymiany zakładników i udzielenia pomocy humanitarnej na terenach najbardziej dotkniętych wojną, gdzie wcześniej nie było to możliwe ze względu na ostrzały i wymianę ognia.

Zawieszenie broni zostało złamane przez Hamas, który wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, w związku z tym wznawiamy działania zbrojne - poinformowała w piątek rano izraelska armia. Upłynęło trwające od tygodnia, dwukrotnie przedłużane zawieszenie broni.

Co prawda nowojorski "Wall Street Journal" powołując się na egipskich urzędników, pisał o przedłużeniu rozejmu na ósmy dzień, ale żadna ze stron konfliktu nie odniosła się do tych informacji.

Koniec rozejmu w Gazie. Wznowiono ostrzał

Wstrzymanie ostrzału obowiązywało od 24 listopada. Strony dwukrotnie przedłużały zawieszenie broni. Ostatni raz w czwartek. Mediatorem w tej sprawie był Katar, który uzgadniał warunki rozejmu między skonfliktowanymi stronami.

W tym czasie dostarczono niezbędną pomoc humanitarną do Strefy Gazy, po tym, jak znaczna część nadmorskiego terytorium liczącego 2,3 miliona mieszkańców została zniszczona przez izraelskie bombardowania. Jerozolima tłumaczy, że wszelkie użycia broni zostały przeprowadzone w odpowiedzi na śmiertelny atak bojowników Hamasu z 7 października. Strona Izraelska bombarduje także obiekty cywilne, twierdząc, że ogień jest wymierzony tylko i wyłącznie we wroga, a nie cywilów.

Podczas tymczasowego rozejmu poza udzieleniem pomocy humanitarnej, Izrael wymienił zakładników z Hamasem. Palestyńska organizacja miała uwolnić 105 osób, w tym ok. 60 Izraelczyków. Były to głównie kobiety i dzieci. Z kolei po stronie Izraela wolność odzyskało ok. 240 więźniów pochodzenia palestyńskiego.

Trwa wojna Hamasu z Izraelem

Oprócz tego, że na godzinę przed zakończeniem rozejmu, czyli ok. godziny 7 czasu lokalnego, Izrael oświadczył, że przechwycił rakietę wystrzeloną ze Strefy Gazy, media powiązane z Hamasem doniosły o odgłosach eksplozji i strzelaninach na północy palestyńskiej enklawy - donosi agencja Reuters.

Ponadto izraelskie wojsko doniosło o włączeniu się kolejnych syren ostrzegających o rakietach w izraelskich obszarach w pobliżu Gazy. Wcześniej Katar i Egipt podejmowały wysiłki w celu przedłużenia rozejmu o kolejny dzień.

Wojna Izraela z Hamasem trwa od 7 października, kiedy to terrorystyczna organizacja zaatakowała sąsiedni kraj. Zdaniem Izraela napastnicy zabili wtedy 1200 osób i wzięli 240 zakładników. Według władz Palestyny od początku konfliktu śmierć poniosło ponad 15 tys. mieszkańców Gazy, przy czym zginęły głównie kobiety i dzieci.