Andrzej Duda bierze udział w konferencji klimatycznej COP28, która odbywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas briefingu prasowego wspominał dorobek polskich konferencji klimatycznych i zwrócił uwagę, że na szczycie w Dubaju często mówi się o przyjętej podczas COP24 w Katowicach zasadzie sprawiedliwej transformacji.

Duda wskazywał, że Polska przechodzi obecnie transformację energetyczną i tworzy swój nowy miks energetyczny poprzez zwiększanie w nim udziału energii odnawialnej, a także inwestycję w stworzenie w Polsce elektrowni atomowych.

Jak mówił, w czasie konferencji zostanie przyjęta deklaracja o potrojeniu wielkości energii pochodzącej z atomu do 2050 roku. - Będziemy brali udział w przyjęciu tej deklaracji, to po pierwsze. Po drugie - w tej chwili w instytucjach europejskich trwa praca nad przyjęciem przez kolejne instytucje zaliczania (...) atomu jako źródła energii zeroemisyjnego. To bardzo ważne dla polityki klimatycznej na przyszłość, bo to klimatycznie czysta energia - powiedział Duda, wskazując także m.in. na stabilność dostaw energii z atomu.

Prezydent: Polska aktywnie uczestniczy w proklimatycznej polityce

Prezydent podkreślił, że tego typu stabilna energia jest niezbędna w dużym i uprzemysłowionym kraju, jakim jest Polska, także dla realizacji naszych zobowiązań w związku z europejską i światową polityką klimatyczną. - Oczywiście dyskusja trwa też nad odnawialnymi źródłami energii, zwiększaniem ich liczby - mówił. Zaznaczył, że OZE stanowi istotny punkt polskiej polityki klimatycznej.

ZOBACZ: Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Prezydent Andrzej Duda: To jest nowa era

Prezydent został też spytany o udział Polski w funduszu dla państw dotkniętych klęskami żywiołowymi spowodowanymi zmianami klimatu; o powstaniu takiego funduszu zdecydowano rok temu na COP27 w Egipcie, a w Dubaju trwają prace nad szczegółami funkcjonowania tego mechanizmu. - Jeszcze nie deklarowaliśmy wpłat na ten fundusz, te dyskusje trwają - on się właśnie otworzył, w związku z powyższym z całą pewnością będziemy się jako Polska, jako kraj członkowski ONZ, kraj aktywnie uczestniczący w tej proklimatycznej polityce (...) na pewno się (w to) włączać - zapowiedział prezydent.

W Dubaju, największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich, trwa 28. konferencja sygnatariuszy ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwana w skrócie COP28). Odbywające się corocznie od 1995 r. konferencje COP mają na celu wypracowanie przez rządy polityki mającej na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury i dostosowanie się do skutków związanych ze zmianami klimatu. Tegoroczna konferencja potrwa do 12 grudnia.

an/PAP