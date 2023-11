Rosomak został oficjalnie wpisany na listę gatunków zagrożonych. Decyzję podjęła amerykańska Agencja ds. Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody. Gatunek długo czekał na przyznanie mu federalnej ochrony. Ubiegali się o to naukowcy, którzy ostrzegali rząd przed zanikaniem naturalnego środowiska, w którym żyją i rozwijają się te zwierzęta.

Amerykańska Agencja ds. Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody podjęła decyzję o objęciu rosomaka specjalna ochroną i wpisała go na listę gatunków zagrożonych.

Zwierzę można spotkać w północnej i zachodniej części Stanów Zjednoczonych – na terenie Gór Skalistych i Północnych Gór Kaskadowych. W ostatnich latach populacja gatunku zaczęła mieć liczne problemy związane ze zmianami klimatycznymi.

Rosomak objęty specjalną ochroną. Naukowcy mają nadzieję na zwiększenie liczebności gatunku

Naukowcy apelowali do władz, że w związku z rosnącą temperaturą, pokrywa śnieżna, do której przyzwyczaił się gatunek, zaczyna topnieć. To właśnie w mroźnych, zaśnieżonych rejonach rosomaki, zamieszkujące północne części państwa, szukają pożywienia, schronienia, a także się rozmnażają.



"Rosnące skutki zmiany klimatu oraz związana z nimi degradacja i fragmentacja siedlisk zagrażają rosomakowi w Ameryce Północnej" - podkreśliła w oświadczeniu agencja, cytowana przez CNN.



"Umieszczenie ich w wykazie pomoże powstrzymać długoterminowe skutki i zwiększyć żywotność rosomaków" - dodała. Eksperci mają nadzieję, że wprowadzenie działań prawnych uchroni rosomaki przed dalszym spadkiem populacji.

Prośby o objęcie tego gatunku ochroną były wystosowane już wcześniej. Jednakże w 2020 roku wstępne propozycje odrzucono.



Rosomak jest gatunkiem ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Doskonale przystosował się do warunków zimowych. Z powodu mobilnego trybu życia zwierzę uważane jest za trudne do zaobserwowania.

kar/ sgo/polsatnews.pl