Inflacja w listopadzie. Najnowsze dane GUS

Inflacja w listopadzie wyniosła w ujęciu rocznym 6,5 proc., a w miesięcznym 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Jest to spadek w stosunku do października o 0,1 punkt proc. i najlepszy wynik od ponad dwóch lat. Według danych GUS, ceny paliw spadły o 5,7 proc. Zaś za żywność i napoje bezalkoholowe płacimy o 7,2 proc. więcej.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. wzrosły rdr o 6,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Jest to najniższy wynik od września w 2021 roku.

W listopadzie inflacja cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniosła 7,2 proc. (w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc). Nośniki energii podrożały o 7,9 proc. (spadek o 0,1 proc. mdm).

Ceny paliw w ujęciu rok do roku spadły o 5,7 proc. Wzrosły za to miesiąc do miesiąca o 8,8 proc.

Dane GUS o PKB. Wzrost w III kwartale

Produkt Krajowy Brutto Polski w III kw. wzrósł o 0,5 proc. rok do roku w porównaniu ze spadkiem 0,6 proc. rok do roku w II kw. 2023 r. - dodano.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. wzrosły o 7,2 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,8 proc., zaś popyt krajowy spadł o 5,2 proc. rdr.

W październiku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła 6,6 proc. Jak dodano, był to najniższy wynik od września w 2021 roku.

W październiku żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 8 proc., odzież i obuwie o 4,4 proc., a restauracje i hotele o 11,1 proc. względem zeszłego roku. Ceny związane z użytkowaniem mieszkania wzrosły o 8,3 proc.

mbl/ Polsatnews.pl