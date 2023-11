Policjanci z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) zauważyli w nocy błąkającego się po mieście mężczyznę. Był zdezorientowany i przemarznięty. Okazało się, że to student z Nigerii.

Podczas nocnego patrolu policjanci z Ełku natrafili chodzącego po mieście człowieka. Zwrócili na niego uwagę przez jego strój. Jak relacjonują, był nieadekwatny do sytuacji pogodowej - w tym czasie temperatura spadła do minus 10 st. C.

Jak się okazało, mężczyzna to 25-letni student z Nigerii. Mężczyzna nie potrafił porozumieć się po polsku.

25-latek na co dzień mieszka w Bydgoszczy. Wracał tam z Gołdapi, w Ełku zaś miał przesiadkę na kolejny autobus. Jak mówił, nie zdążył jednak na swój kurs.

Ełk. Student z Nigerii w obcym mieście

Mężczyzna wpadł w tarapaty. Nie tylko przepadła mu przesiadka - dodatkowo rozładował mu się telefon. Student nie wiedział, gdzie może się udać. Nie znał nikogo w tym mieście. Prawdopodobnie próbowałby przez całą noc chodzić po ulicach Ełku.

Policjanci zawieźli go na noc do miejscowej ogrzewalni. Wskazali także przystanek, z którego rano może wyruszyć w dalszą podróż.

